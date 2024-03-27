В административное здание Белгорода врезался беспилотник ВСУ, есть пострадавшая

Вячеслав Гладков: украинский беспилотник врезался в административное здание в Белгороде

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Белгороде произошла атака на административное здание. В него врезался украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Есть одна пострадавшая. Женщина получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки", — уточнил он в Telegram-канале.

По словам Гладкова, скорая помощь госпитализировала пострадавшую в ГКБ №2. Сейчас врачи оказывают женщине необходимую помощь.

Также губернатор сообщил, что после атаки беспилотника ВСУ, из-за взрыва лопнули окна на 3 и 4 этажах, был посечен фасад.

В настоящее время на месте работают оперативники.