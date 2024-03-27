В административное здание Белгорода врезался беспилотник ВСУ, есть пострадавшая

В Белгороде произошла атака на административное здание. В него врезался украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Есть одна пострадавшая. Женщина получила осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки", — уточнил он в Telegram-канале.
По словам Гладкова, скорая помощь госпитализировала пострадавшую в ГКБ №2. Сейчас врачи оказывают женщине необходимую помощь.
Также губернатор сообщил, что после атаки беспилотника ВСУ, из-за взрыва лопнули окна на 3 и 4 этажах, был посечен фасад.
В настоящее время на месте работают оперативники.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.