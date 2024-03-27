Свердловчанин обманул любовницу на два миллиона ради покупки квартиры для жены

Житель Екатеринбурга обманул любовницу на два миллиона ради квартиры для жены

1:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель города Екатеринбурга по имени Владимир обманул свою партнершу Ольгу на два миллиона рублей после пяти лет отношений. По словам Ольги, она обнаружила слишком поздно, что Владимир на самом деле состоит в гражданском браке.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Два миллиона рублей он взял взаймы, утверждая, что это нужно для развития бизнеса. Ольга обратилась в полицию, однако это не принесло результатов. Теперь она ведет судебное разбирательство со своим бывшим партнером.

Ольга и Владимир познакомились в 2017 году на сайте знакомств. Их отношения развивались, и они стали парой. Никогда не обсуждали вопрос совместного проживания, и Ольга не подозревала о том, что Владимир состоит в официальных отношениях.

Периодически мужчина брал деньги в долг у Ольги. В 2020 году Ольга поняла, что ее обманывают, когда осознала, что Владимир никогда не возвращал деньги, которые брал взаймы, и сумма долга стала значительной.

Тем не менее Владимир продолжал брать деньги у Ольги, а она соглашалась давать их. Весной 2021 года Владимир запросил у нее в долг 1,5 миллиона рублей. К началу ноября убытки Ольги составили два миллиона, а Владимир перестал отвечать на ее звонки и сообщения.

В феврале 2022 года Ольга получила лишь часть долга — 250 тысяч рублей. Она пыталась пообщаться с Владимиром, но он выгнал ее из своего офиса. Позже Ольга узнала, что женщина-коллега Владимира уже с 2006 года живет с ним. Она уверена, что Владимир использовал деньги, полученные от нее, для приобретения жилья для своей бывшей возлюбленной, сообщает tagilcity.ru.