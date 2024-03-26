Водомёт против навозомёта: экспрессивная битва между полицией и фермерами в Брюсселе

Аграрии взяли правительственный квартал Брюсселя в осаду

0:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Водомёт против навозомёта — эпичная битва между полицией и фермерами развернулась прямо под окнами Еврокомиссии в Брюсселе.

Сегодня там заседает Совет министров сельского хозяйства европейских стран.

Протестующие аграрии заранее пригнали к зданию сотни тракторов и фактически взяли правительственный квартал в осаду.