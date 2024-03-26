Водомёт против навозомёта — эпичная битва между полицией и фермерами развернулась прямо под окнами Еврокомиссии в Брюсселе.
Сегодня там заседает Совет министров сельского хозяйства европейских стран.
Протестующие аграрии заранее пригнали к зданию сотни тракторов и фактически взяли правительственный квартал в осаду.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.