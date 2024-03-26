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Им грозит до семи лет тюрьмы за нелегальную помощь мигрантам: полиция задержала группу девушек за организацию фиктивных браков

Mash: полиция задержала организующую фиктивные браки с мигрантами группу девушек

1:18
Происшествия

Четыре сотрудницы Центра помощи мигрантам в России были задержаны за участие в организации фиктивных браков с приезжими из Таджикистана и других стран СНГ с целью облегчения получения ими видов на жительство в стране.

Mash: полиция задержала организующую фиктивные браки с мигрантами группу девушек
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Группа, состоящая из 41-летней Азизы Х., 43-летней Оксаны К., 59-летней Людмилы Г. и 25-летней Екатерины М., была разделена на роли: первые три занимались основными операциями, включая поиск клиентов, организацию фиктивных свадеб и получение оплаты, тогда как Екатерина М. исполняла роль невесты в таких браках, сообщает Telegram-канал "Mash".

Группа создала фирму "Группа компаний "Контакт", которая фактически предоставляла услуги под вывеской "Центр помощи мигрантам", чтобы избежать привлечения лишнего внимания. За каждую сделку участницы могли получать до миллиона рублей. 

Деятельность группы привлекла внимание правоохранительных органов, которые начали расследование. В результате всех участниц схемы задержали, и против них возбудили уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору". По закону каждая из них может быть приговорена к тюремному заключению сроком до семи лет.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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