В Волгоградской больнице борются за жизнь и здоровье 12-летней девочки, которая случайно выпила тосол

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Шестиклассница из Волгограда случайно отравилась тосолом

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Происшествия

Неожиданное несчастье постигло ученицу шестого класса по нелепой случайности. Вечером она по ошибке выпила ядовитую жидкость, перепутав бутылки с водой и тосолом.

Шестиклассница из Волгограда случайно отравилась тосолом
Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government

"Девочку из Великого Октября сначала привезли в местную Центральную районную больницу, а затем отправили в госпиталь в Волгограде. В 25-й больнице ей был поставлен диагноз "химическое отравление тосолом", — сообщил источник из экстренных служб региона изданию novostivolgograda.ru.

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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