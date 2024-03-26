В Волгоградской больнице борются за жизнь и здоровье 12-летней девочки, которая случайно выпила тосол

Шестиклассница из Волгограда случайно отравилась тосолом

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Неожиданное несчастье постигло ученицу шестого класса по нелепой случайности. Вечером она по ошибке выпила ядовитую жидкость, перепутав бутылки с водой и тосолом.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government

"Девочку из Великого Октября сначала привезли в местную Центральную районную больницу, а затем отправили в госпиталь в Волгограде. В 25-й больнице ей был поставлен диагноз "химическое отравление тосолом", — сообщил источник из экстренных служб региона изданию novostivolgograda.ru.

Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.