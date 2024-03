В Волгоградской больнице борются за жизнь и здоровье 12-летней девочки, которая случайно выпила тосол

Неожиданное несчастье постигло ученицу шестого класса по нелепой случайности. Вечером она по ошибке выпила ядовитую жидкость, перепутав бутылки с водой и тосолом.

Фото: patientinfo.nimh.nih.gov by National Institute of Mental Health is licensed under U.S. federal government