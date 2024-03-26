Неожиданное несчастье постигло ученицу шестого класса по нелепой случайности. Вечером она по ошибке выпила ядовитую жидкость, перепутав бутылки с водой и тосолом.
"Девочку из Великого Октября сначала привезли в местную Центральную районную больницу, а затем отправили в госпиталь в Волгограде. В 25-й больнице ей был поставлен диагноз "химическое отравление тосолом", — сообщил источник из экстренных служб региона изданию novostivolgograda.ru.
Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.