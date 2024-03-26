В теракте в "Крокус Сити Холл" погибла одна из сотрудников МИД России

Одной из погибших в теракте в "Крокус Сити Холл" оказалась сотрудница МИД РФ Татьяна Репина 2001 года рождения.
На сайте ведомства опубликовали некролог, где о смерти женщины сообщил департамент лингвистического обеспечения.
"Одна из погибших — сотрудница МИД", — пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
Девушка после окончания в 2021 году колледжа МИД России, начала службу в департаменте. Проработала она там совсем недолго, но осталась в памяти тех, кто ее знал, как жизнерадостный и добрый человек.
По информации министерства, Репина ответственно относилась к своим обязанностям, интересовалась музыкой и чтением, заочно училась на высшее образование. Также у девушки были большие планы на будущее, но в одно мгновение все ее мечты разрушили террористы.
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