В теракте в "Крокус Сити Холл" погибла одна из сотрудников МИД России

Сотрудница МИД РФ Татьяна Репина погибла во время теракта в "Крокусе"

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Одной из погибших в теракте в "Крокус Сити Холл" оказалась сотрудница МИД РФ Татьяна Репина 2001 года рождения.

Фото: commons.wikimedia.org by sailko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На сайте ведомства опубликовали некролог, где о смерти женщины сообщил департамент лингвистического обеспечения.

"Одна из погибших — сотрудница МИД", — пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

Девушка после окончания в 2021 году колледжа МИД России, начала службу в департаменте. Проработала она там совсем недолго, но осталась в памяти тех, кто ее знал, как жизнерадостный и добрый человек.

По информации министерства, Репина ответственно относилась к своим обязанностям, интересовалась музыкой и чтением, заочно училась на высшее образование. Также у девушки были большие планы на будущее, но в одно мгновение все ее мечты разрушили террористы.