Владимир Путин сказал, что террористам в "Крокусе" не удалось "посеять разлад" в российском обществе, трагедия только обьединила граждан РФ

Путин: "те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение"

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Президент России Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, заявил, что организаторы вооруженного нападения тем самым хотели посеять панику в обществе, однако встретили в ответ на это единение народа нашей страны.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", — пресс-служба Кремля приводит слова главы государства.

Также Владимир Путин отметил, что те, кто сейчас сочувствует семьям пострадавших в трагедии — люди разных национальностей, из всех российских регионов. Это и дети, и студенты, и школьники.

Российский лидер считает, что наше общество показало пример сплоченности, солидарности и взаимной поддержки.

По словам Владимира Путина, расследование теракта нужно вести без политической предвзятости.