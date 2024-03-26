Владимир Путин сказал, что террористам в "Крокусе" не удалось "посеять разлад" в российском обществе, трагедия только обьединила граждан РФ

Президент России Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, заявил, что организаторы вооруженного нападения тем самым хотели посеять панику в обществе, однако встретили в ответ на это единение народа нашей страны.
"Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу", — пресс-служба Кремля приводит слова главы государства.
Также Владимир Путин отметил, что те, кто сейчас сочувствует семьям пострадавших в трагедии — люди разных национальностей, из всех российских регионов. Это и дети, и студенты, и школьники.
Российский лидер считает, что наше общество показало пример сплоченности, солидарности и взаимной поддержки.
По словам Владимира Путина, расследование теракта нужно вести без политической предвзятости.
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.