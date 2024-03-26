Следствие просит об аресте главы СБУ

Следователи из Москвы обратились в суд с ходатайством о заочном аресте главы СБУ Василия Малюка* по делу о ряде терактов в 2022 - 2023 годах.
В частности, его обвиняют в организации теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, убийству Владлена Татарского, ему инкриминируются оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности.
Следствие находится в процессе поиска доказательств и по другим, более новым делам, к которым может быть причастно руководство СБУ.
Василий Малюк* является террористом и экстремистом.
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