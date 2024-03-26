Следствие просит об аресте главы СБУ

Следствие просит о заочном аресте главы СБУ Василия Малюка* по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следователи из Москвы обратились в суд с ходатайством о заочном аресте главы СБУ Василия Малюка* по делу о ряде терактов в 2022 - 2023 годах.

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В частности, его обвиняют в организации теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, убийству Владлена Татарского, ему инкриминируются оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности.

Следствие находится в процессе поиска доказательств и по другим, более новым делам, к которым может быть причастно руководство СБУ.

Василий Малюк* является террористом и экстремистом.