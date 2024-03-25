Мария Кожевникова призвала вручить награды из рук президента ребятам выводившим людей из горящего "Крокус сити холла"

Мария Кожевникова призвала наградить молодых людей, совершивших подвиг в "Крокус сити холле"

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российская актриса Мария Кожевникова выразила восхищение подвигом молодых людей, которые спасли множество людей во время теракта в "Крокус сити холле".

Новые кадры с момента атаки на "Крокус Сити Холл". Люди в панике покидают зал

39-летняя актриса уверена, что все ребята должны быть награждены По ее мнению, они заслуживают награду от президента. Многие из этих героев — совсем юные, подчеркнула она, и выразила признательность родителям за их воспитание.

"Герои! Спасибо вам. Вы такие еще юные, но такие уже храбрые! Спасибо вашим родителям, низкий им поклон, что воспитали таких неравнодушных и смелых! Вы представляете, сколько мужества нужно, чтобы в критической ситуации не убежать, зная выход, а помочь всем и уйти последними!" — заявила многодетная мама.

Звезда "Универа" призвала наградить подростков, которые рисковали жизнью: Артема Донскова, Никиту Иванова, Марину Миюсову, Ислама Халилова, Василису Лобанову, Ярослава Семенова, Софию Майер, Викторию и Илью. Возможно, там были и другие герои, о которых пока неизвестно. Экс-депутат Госдумы призвала уточнить личности ребят, проявивших в минуты опасности высшие человеческие достоинства и никого не оставить без признания и наград.