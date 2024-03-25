Мария Кожевникова призвала вручить награды из рук президента ребятам выводившим людей из горящего "Крокус сити холла"

Российская актриса Мария Кожевникова выразила восхищение подвигом молодых людей, которые спасли множество людей во время теракта в "Крокус сити холле".
39-летняя актриса уверена, что все ребята должны быть награждены По ее мнению, они заслуживают награду от президента. Многие из этих героев — совсем юные, подчеркнула она, и выразила признательность родителям за их воспитание.
"Герои! Спасибо вам. Вы такие еще юные, но такие уже храбрые! Спасибо вашим родителям, низкий им поклон, что воспитали таких неравнодушных и смелых! Вы представляете, сколько мужества нужно, чтобы в критической ситуации не убежать, зная выход, а помочь всем и уйти последними!" — заявила многодетная мама.
Звезда "Универа" призвала наградить подростков, которые рисковали жизнью: Артема Донскова, Никиту Иванова, Марину Миюсову, Ислама Халилова, Василису Лобанову, Ярослава Семенова, Софию Майер, Викторию и Илью. Возможно, там были и другие герои, о которых пока неизвестно. Экс-депутат Госдумы призвала уточнить личности ребят, проявивших в минуты опасности высшие человеческие достоинства и никого не оставить без признания и наград.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.