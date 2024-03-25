Нас интересует заказчик: Путин выступил с обращение после теракта в "Крокус Сити Холле"

Путин: теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов

0:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Президент отметил, что важно найти заказчика данного преступления.

Напомним, что трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта незадолго до концерта в этом подмосковном зале. Несколько людей в военной форме и без масок ворвались в помещение, открыли стрельбу по посетителям и бросили зажигательные устройства.

По последним данным, в результате инцидента погибли 137 человек, пострадали 180. Пострадавшие получают всю возможную помощь.

Ранее Pravda.ru сообщала, что трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" — Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы — были задержаны за продажу автомобиля террористам.