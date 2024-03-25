Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в "Крокусе" был совершен руками радикальных исламистов.
Президент отметил, что важно найти заказчика данного преступления.
Напомним, что трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта незадолго до концерта в этом подмосковном зале. Несколько людей в военной форме и без масок ворвались в помещение, открыли стрельбу по посетителям и бросили зажигательные устройства.
По последним данным, в результате инцидента погибли 137 человек, пострадали 180. Пострадавшие получают всю возможную помощь.
Ранее Pravda.ru сообщала, что трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" — Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы — были задержаны за продажу автомобиля террористам.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.