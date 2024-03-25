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"Мы не понимали, что происходит": 14-летняя танцовщица рассказала, как спасалась от террористов в "Крокусе"

1:50
Происшествия

Трагедия, произошедшая в "Крокус Сити Холл" и унесшая жизни 137 человек, вызвала широкий резонанс в обществе. Жители областной столицы были потрясены, узнав, что среди пострадавших находились дети из Тюмени, участвовавшие в чемпионате по танцам. Одна из участниц, с которой удалось поговорить, 14-летняя Вера Мурзинова, рассказала, что оказалась рядом с местом страшных событий.

"Мы не понимали, что происходит": 14-летняя танцовщица рассказала, как спасалась от террористов в "Крокусе"
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Согласно словам Веры, после своего выступления она вышла на улицу, чтобы зарядить телефон, и внезапно заметила людей, бежащих в панике. Её первой реакцией было покинуть все и бежать за ними, что она и сделала. Вместе с толпой они спустились по лестнице и выбежали на улицу.

Но вскоре толпа, направлявшаяся к главному входу, резко повернула обратно, и, не понимая происходящего, Вера последовала за ними вверх. Там она встретила своего партнёра по танцам, с которым нашла укрытие в номере.

Девушка вспоминает, что в номере был запах гари и пороха, и они пробыли там минут 15, пока их тренер не пришёл и не попросил спуститься на улицу. Выйдя на свежий воздух, они долго шли по дороге к ближайшему мосту в одних тапочках и кофтах. Перейдя мост, они зашли в кафе, чтобы отогреться горячим чаем, а затем вызвали такси до гостиницы.

Оттуда Веру забрала её тётя, проживающая в Москве.

Вера рассказывает, что узнала о реальной ситуации из социальных сетей, а не от своей мамы, Натальи. Она не стала звонить домой, опасаясь, что разговоры могут быть прослушаны, и сохраняла тайну о своём местонахождении до тех пор, пока не почувствовала себя в безопасности.

Она также поделилась, что теперь опасается выезжать на подобные чемпионаты в другие города, сообщает Megatyumen.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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