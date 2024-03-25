Они знали о предстоящем теракте: отец и сыновья Исломовы продали террористам автомобиль Renault

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RT: Фигуранты дела о теракте Исломовы продали террористам автомобиль, зная об их намерениях

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Происшествия » Теракты

Трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" — Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы — были задержаны за продажу автомобиля террористам.

RT: Фигуранты дела о теракте Исломовы продали террористам автомобиль, зная об их намерениях
Фото: mosreg.ru by Правительство Московской области is licensed under public domain

Они были осведомлены о планах террористов. Информацию об этом сообщил RT, ссылаясь на источник.

Ранее пятый фигурант этого дела, Диловар Исломов, был арестован Басманным судом Москвы. Также под стражу были взяты шестой и седьмой обвиняемые — Исроил и Аминчон Исломовы.

Напомним, что трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта незадолго до концерта в этом подмосковном зале. Несколько людей в военной форме и без масок ворвались в помещение, открыли стрельбу по посетителям и бросили зажигательные устройства.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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