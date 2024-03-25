Трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" — Диловар, Исроил и Аминчон Исломовы — были задержаны за продажу автомобиля террористам.
Они были осведомлены о планах террористов. Информацию об этом сообщил RT, ссылаясь на источник.
Ранее пятый фигурант этого дела, Диловар Исломов, был арестован Басманным судом Москвы. Также под стражу были взяты шестой и седьмой обвиняемые — Исроил и Аминчон Исломовы.
Напомним, что трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта незадолго до концерта в этом подмосковном зале. Несколько людей в военной форме и без масок ворвались в помещение, открыли стрельбу по посетителям и бросили зажигательные устройства.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.