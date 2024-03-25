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"Сразу узнали АКМ". Шутеры помогли мужу и жене спастись по время стрельбы в "Крокус Сити Холле"

Посетитель "Крокуса" понял, что звуки стрельбы настоящие, благодаря компьютерным играм

1:02
Происшествия

Увлечение компьютерными играм помогло Алексею К. его жене Анне спастись во время теракта в "Крокус Сити Холле".

Посетитель "Крокуса" понял, что звуки стрельбы настоящие, благодаря компьютерным играм
Фото: Telegram by МЧС России

Как рассказали супруги, в момент начала теракта они сидели на своих местах на восьмом ряду партера. Когда началась стрельба, Алексей тут же понял, из какого оружия ведут огонь, так как ему приходилось слышать реалистичные звуки АКМ в играх-шутерах. При этом военного образования и опыта у мужчины нет.

Когда стрельба стала приближаться, Алексей велел жене бежать через центр к сцене, а сам бросился следом, не оборачиваясь. Потом супруги упали на пол и дальше передвигались ползком. Чудом им удалось выбраться из здания через открытый аварийный выход.

Несмотря на счастливый случай, пара все же пострадала — пришлось обратиться к врачам с разбитой ногой и выбитым плечом. По словам супругом, они даже не помнят, в какой момент травмировались.

Ранее житель Новосибирска рассказал об одном из террористов, который снимал у него квартиру.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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