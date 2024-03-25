Педагог из Свердловской области после укола ученика циркулем снова начала работать

Учительница из Малышево, Свердловская область, вернулась к работе после случившегося инцидента, в ходе которого она уколола ученика второго класса циркулем 27 раз.
После произошедшего она была временно отстранена от работы по состоянию здоровья, но недавно возобновила свои обязанности в том же классе, где и произошел инцидент. В результате конфликта с одним из учеников ей был вынесен выговор, как сообщает Е1.
По словам адвоката семьи пострадавшего мальчика, подозреваемая, которая является фигурой в уголовном деле, поддерживает связь с самим пострадавшим и свидетелями произошедшего. Кроме того, все родители были уведомлены о предстоящем допросе в рамках расследования, который проведут инспекторы ПДН, сообщает tagilcity.ru.
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