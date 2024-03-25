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Рейс Москва — Стамбул экстренно сел в Волгограде из-за дебошира

0:40
Происшествия

Согласно отчету пресс-службы аэропорта Волгограда, утром 25 марта самолет, направлявшийся из Москвы в Стамбул, был вынужден совершить неплановую посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Лайнер благополучно сел в аэропорту Волгограда в 10:50.

Рейс Москва — Стамбул экстренно сел в Волгограде из-за дебошира
Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Данные Flightradar показывают, что решение о посадке было принято над Астраханью, где началось изменение маршрута и постепенное снижение высоты.

Информация указывает на то, что дебошира уже передали сотрудникам МВД. После дозаправки самолет продолжит свой рейс в Стамбул, сообщает novostivolgograda.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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