Рейс Москва — Стамбул экстренно сел в Волгограде из-за дебошира

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно отчету пресс-службы аэропорта Волгограда, утром 25 марта самолет, направлявшийся из Москвы в Стамбул, был вынужден совершить неплановую посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Лайнер благополучно сел в аэропорту Волгограда в 10:50.

Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Данные Flightradar показывают, что решение о посадке было принято над Астраханью, где началось изменение маршрута и постепенное снижение высоты.

Информация указывает на то, что дебошира уже передали сотрудникам МВД. После дозаправки самолет продолжит свой рейс в Стамбул, сообщает novostivolgograda.ru.