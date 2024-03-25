Согласно отчету пресс-службы аэропорта Волгограда, утром 25 марта самолет, направлявшийся из Москвы в Стамбул, был вынужден совершить неплановую посадку в Волгограде из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Лайнер благополучно сел в аэропорту Волгограда в 10:50.
Данные Flightradar показывают, что решение о посадке было принято над Астраханью, где началось изменение маршрута и постепенное снижение высоты.
Информация указывает на то, что дебошира уже передали сотрудникам МВД. После дозаправки самолет продолжит свой рейс в Стамбул, сообщает novostivolgograda.ru.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.