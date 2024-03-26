Мать задержали за зверское избиение дочери ногами под Волгоградом

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

32-летняя женщина из села Черебаево стала объектом уголовного дела по обвинению в жестоком обращении с её 11-летней дочерью. По данным местного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, она издевалась над девочкой с декабря прошлого года до марта текущего года, используя физическое насилие и унижения.

Фото: мвд.рф

По информации следствия, матери регулярно применяла насилие в отношении своей дочери, нанося ей удары руками и ногами, а также унижая. Последним эпизодом стал инцидент 12 марта, когда после того, как девочка неудовлетворительно помыла посуду, матери не выдержала и агрессивно атаковала ее.

Она многократно ударила ребенка по голове и, схватив за волосы, оттолкнула в стену. После этого девочка была госпитализирована с раной на предплечье, а женщина была задержана полицией.

Сейчас проводится следствие, а также обсуждается вопрос о возможном изъятии ребенка из семьи, сообщает novostivolgograda.ru.