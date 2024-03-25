"Был нормальный": новосибирец рассказал, как в его квартире жил подозреваемый в теракте в "Крокусе"

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По последним данным, предполагаемый участник террористического акта в "Крокус Сити Холл" уроженец Таджикистана и временно проживал в Новосибирске. Представитель портала Om1.ru провел беседу с соседями и владельцем квартиры, где проживал подозреваемый, Далерджон Мирзоев.

Фото: Telegram by Telegram-канал "Рифмы и Панчи"

Владелец квартиры сообщил, что на первый взгляд всё было нормально, и он не замечал ничего подозрительного в поведении Мирзоева.

"Всё с ним было нормально на первый взгляд. Ничего за ним такого не замечал. Как он попал в Москву, не знаю. Как уехал, связь с ним у меня пропала", — рассказал владелец квартиры, в которой жил Далерджон Мирзоев.

Владелец также уточнил, что полиция допрашивала его вчера, 24 марта.

Одна из соседок, с которой проживал подозреваемый, выглядела встревоженной и часто видела Мирзоева, однако не имела никакой информации о нем.

Некоторые соседи отметили, что арендодатель квартиры был родственником Мирзоева и временно зарегистрировал его. Большинство жильцов здания заявили, что не имели никаких знакомств или наблюдений относительно Далерджона в своем подъезде.