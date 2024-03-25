В Екатеринбурге женщина продала квартиру и перевела мошенникам 13 миллионов

Жительница Екатеринбурга стала жертвой мошенников в Санкт-Петербурге. Пострадавшей 50 лет.
По информации от ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, аферисты овладели суммой более 13 миллионов рублей, полученной от продажи квартиры в Екатеринбурге.
Известно, что в течение двух дней подряд женщине звонил неизвестный, который представлялся сотрудником ФСБ.
Мошенник убедил жительницу Екатеринбурга перевести ему 13 миллионов рублей — сумму, полученную ею за продажу своей квартиры. Аферист действовал, утверждая, что деньги будут защищены на безопасном счете. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает tagilcity.ru.
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