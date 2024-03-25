В Екатеринбурге женщина продала квартиру и перевела мошенникам 13 миллионов

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Екатеринбурга стала жертвой мошенников в Санкт-Петербурге. Пострадавшей 50 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации от ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, аферисты овладели суммой более 13 миллионов рублей, полученной от продажи квартиры в Екатеринбурге.

Известно, что в течение двух дней подряд женщине звонил неизвестный, который представлялся сотрудником ФСБ.

Мошенник убедил жительницу Екатеринбурга перевести ему 13 миллионов рублей — сумму, полученную ею за продажу своей квартиры. Аферист действовал, утверждая, что деньги будут защищены на безопасном счете. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает tagilcity.ru.