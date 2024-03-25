22 марта, когда произошла страшная трагедия в Концертном зале "Крокус Сити Холл", предполагаемые террористы, скрываясь, сбили маленького ребенка. Выяснилось, кто был за рулем того белого Renault с черной крышей, который показывали по всем новостным каналам, и который намеренно наехал на юного Илью Толпыкина. Ребенка специально на скорости сбил боевик Далерджон Мирзоев.
Как пишут "Известия", 32-летний Мирзоев водил этот автомобиль, который впоследствии задержали в Брянской области.
Мама пострадавшего мальчика ранее рассказала, что этот белый Renault "специально вырулил" прямо на них и сбил ее сына. У мальчика диагностировали многочисленные травмы.
В настоящее время все подозреваемые в теракте, который произошел в "Крокусе" — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов находятся под арестом.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.