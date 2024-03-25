Стало известно, кто из боевиков сбил 8-летнего Илью на парковке у "Крокуса"

Террорист Далерджон Мирзоев сбил ребенка на парковке возле "Крокуса"

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

22 марта, когда произошла страшная трагедия в Концертном зале "Крокус Сити Холл", предполагаемые террористы, скрываясь, сбили маленького ребенка. Выяснилось, кто был за рулем того белого Renault с черной крышей, который показывали по всем новостным каналам, и который намеренно наехал на юного Илью Толпыкина. Ребенка специально на скорости сбил боевик Далерджон Мирзоев.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Как пишут "Известия", 32-летний Мирзоев водил этот автомобиль, который впоследствии задержали в Брянской области.

Мама пострадавшего мальчика ранее рассказала, что этот белый Renault "специально вырулил" прямо на них и сбил ее сына. У мальчика диагностировали многочисленные травмы.

В настоящее время все подозреваемые в теракте, который произошел в "Крокусе" — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов находятся под арестом.