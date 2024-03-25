Александр Бастрыкин поручил проверить ТЦ "Крокус Сити Холл" на предмет нарушений требований безопасности

Александр Бастрыкин распорядился проверить соблюдение в "Крокусе" наличие открытых запасных выходов

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ходе расследования деталей теракта в "Крокус Сити Холле", унесшего жизни 133 человек, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить соблюдение требований к безопасности в данном ТРЦ.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

В частности, он поручил доподлинно установить, были ли на момент трагедии открыты эвакуационные выходы, по которым люди могли бы покинуть здание. Судя по некоторым видеозаписям, снятым в минуты трагедии, выходы были закрыты. Между тем, правило содержания наличия открытых запасных выходов является одним из базовых требований по безопасности в торговых центрах. Однако в случае с ТРЦ "Крокус Сити Холлом" это правило, возможно, проигнорировали, что часто допускается администрацией подобных заведений в связи с риском краж.