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На электронную почту КДЦ "Измайловский" пришло письмо, что здание заминировано, людей эвакуировали

Появилось сообщение о заминировании КДЦ "Измайловский"

1:05
Происшествия

В Консультативно-диагностический центре "Измайловский" произошла вынужденная эвакуация консультативно-диагностического центра "Измайловский". Из здания поликлиники были выведены 900 человек после поступления информации о возможном заминировании.

Появилось сообщение о заминировании КДЦ "Измайловский"
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам представителей пресс-службы НМХЦ, эвакуация прошла организованно, и никто не пострадал.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления источника угрозы и проверки достоверности полученных сведений. Ранее в одном из Telegram-каналов появились сообщения о том, что на электронную почту центра поступило письмо с угрозами о якобы заложенных на нескольких этажах самодельных взрывных устройствах с таймером на 40 минут.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на потенциальную опасность и приняли меры предосторожности, организовав безопасную эвакуацию персонала и посетителей медицинского учреждения.

РИА Новости передает, что на месте стоят машины Росгвардии и скорой помощи. Прохожих просят отойти на безопасное расстояние. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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