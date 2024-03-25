Песков: планируется анализ качества охраны объектов после инцидента в "Крокусе"

Песков высказался о безопасности объектов после теракта в "Крокусе"

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, правоохранительные органы проведут анализ обеспечения безопасности объектов после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Что касается охраны, это вопрос наших правоохранителей, которые, безусловно, будут анализировать ситуацию", — ответил Песков ответил на вопрос о мерах по безопасности торговых центров и возможном введении дополнительных мер.

Инцидент с выстрелами и возгоранием произошел накануне концерта в "Крокус сити холле" в Красногорске подмосковья 22 марта вечером. Свидетель сообщил, что несколько мужчин в камуфляже ворвались в зал, стреляли в людей вплотную и бросали зажигательные шашки.