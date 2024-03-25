Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Дарья Повереннова не требует от 31-летней дочери рожать внуков
Что нужно добавить смородине, чтобы был богатый урожай?
Стало известно, почему собаки умеют плавать
Певкур заявил, что Эстония использует свои связи по всему миру, чтобы достать оружие для ВСУ
Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Интересные факты о фильме "Девчата"
Медведев призвал казнить всех причастных к теракту в "Крокусе"
Дарья Мороз отрицает дурновкусие и порнографию в кино
Ортодонт Давидян рассказал как ухаживать за полостью рта тем, кто носит брекеты
Маргарита Симоньян считает, что ТЦ сами должны платить за вооруженную охрану

Симоньян предложила обязать ТЦ оплачивать охрану Росгвардии с автоматами

0:48
Происшествия

Торговые центры нужно обязать самим оплачивать услуги вооруженной охраны — Росгвардии с автоматами. Такое мнение после трагедии в "Крокусе" высказала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT.

Симоньян предложила обязать ТЦ оплачивать охрану Росгвардии с автоматами
Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

"Пишут, что нельзя поставить у каждого ТЦ Росгвардию с оружием. На это не хватает средств. У Росгвардии их и не должно на это хватать. А вот у владельцев торговых центров — вполне хватает", — заявила Симоньян.

По ее словам, ТЦ стоит обязать платить за услугу так же, как они обязаны оплачивать, к примеру, противопожарные системы. Благодаря этому, владельцы станут иметь немного меньше  прибыли, что не будет сильно ощутимо, но люди будут живы и в безопасноти.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут

Под сиренью отлично растут эти растения.

Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Российские "Герани" обесточили Одессу, ВС РФ заняли центр Новомихайловки Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Последние материалы
Песков не стал комментировать версию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"
Кристина Орбакайте согласна выступать в России за доплату
Дмитрий Песков: Путин пока не будет посещать место трагедии в "Крокусе"
Три звезды, которые не стыдятся "обнаженки" и работают без дублеров
В Киеве заявили о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны
Названы самые необычные породы собак
Риелтор Иванов: снять квартиру стало сложнее из-за подорожания ипотеки
Yle: Финляндия обеспокоена ситуацией на границе с РФ
Первая буровая установка достигла свода рудника "Пионер"
Путин проведёт совещание с силовиками и руководством Москвы и Подмосковья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников