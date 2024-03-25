Маргарита Симоньян считает, что ТЦ сами должны платить за вооруженную охрану

Симоньян предложила обязать ТЦ оплачивать охрану Росгвардии с автоматами

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Торговые центры нужно обязать самим оплачивать услуги вооруженной охраны — Росгвардии с автоматами. Такое мнение после трагедии в "Крокусе" высказала в своем Telegram-канале Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT.

Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

"Пишут, что нельзя поставить у каждого ТЦ Росгвардию с оружием. На это не хватает средств. У Росгвардии их и не должно на это хватать. А вот у владельцев торговых центров — вполне хватает", — заявила Симоньян.

По ее словам, ТЦ стоит обязать платить за услугу так же, как они обязаны оплачивать, к примеру, противопожарные системы. Благодаря этому, владельцы станут иметь немного меньше прибыли, что не будет сильно ощутимо, но люди будут живы и в безопасноти.