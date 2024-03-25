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Дмитрий Песков рассказал о расследовании теракта в Подмосковье

Дмитрий Песков прокомментировал теракт в "Крокусе" и анонсировал совещание Путина с силовиками

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Происшествия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по поводу расследования теракта в Подмосковье.

Дмитрий Песков прокомментировал теракт в "Крокусе" и анонсировал совещание Путина с силовиками
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Песков анонсировал совещание президента Владимира Путина с силовиками федерального и регионального уровня (Московской области).

Сам ход следствия, версии и детали в Кремле обсуждать не будут, чтобы не препятствовать ходу расследования.

Расследование теракта ведётся ФСБ самостоятельно, никакие иностранные спецслужбы не привлекаются, контактов с западными спецслужбами не имеется. Также Песков сказал, что информация касательно связей террористов с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ). 

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошёл вечером 22 марта и унёс жизни более 133 человек. Террористы расстреляли людей, пришедших на концерт и подожгли концертный зал. Злодеи были схвачены вблизи границы с Украиной и дают признательные показания. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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