Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по поводу расследования теракта в Подмосковье.
Песков анонсировал совещание президента Владимира Путина с силовиками федерального и регионального уровня (Московской области).
Сам ход следствия, версии и детали в Кремле обсуждать не будут, чтобы не препятствовать ходу расследования.
Расследование теракта ведётся ФСБ самостоятельно, никакие иностранные спецслужбы не привлекаются, контактов с западными спецслужбами не имеется. Также Песков сказал, что информация касательно связей террористов с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ).
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошёл вечером 22 марта и унёс жизни более 133 человек. Террористы расстреляли людей, пришедших на концерт и подожгли концертный зал. Злодеи были схвачены вблизи границы с Украиной и дают признательные показания.
Под сиренью отлично растут эти растения.