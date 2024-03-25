Первая буровая установка достигла свода рудника "Пионер", в котором застряли 13 горняков

Первая буровая установка достигла свода рудника "Пионер"

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представитель экстренных служб рассказал, что специалисты, приступившие к бурению первой скважины, оказались в горной выработке рудника "Пионер" в Амурской области, где могут пребывать 13 горняков.

Фото: 28.mchs.gov.ru by ГУ МЧС по Амурской области is licensed under Creative Commons «Attribution» 4.0 Всемирная

"Первой буровой установкой пройдено 243 метра, пробит свод аварийного участка", — сообщил представитель экстренных служб.

Согласно его словам, технические средства зафиксировали попадание в горную выработку. В настоящее время нет данных о наличии людей внутри.

Кроме того, уже установлена первая водонепроницаемая перемычка, идет установка второй и третьей.

18 марта в 20:40 произошло обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе, что привело к тому, что 13 человек оказались под завалами. Эти люди являются сотрудниками подрядной компании, занимающейся горнопроходческими и горнокапитальными. работами, и на данный момент связь с ними утеряна.

Введен региональный режим ЧС в Амурской области. Спасатели из Кузбасса и Дальнего Востока работают на месте круглосуточно.

Уже седьмой день идет спасательная операция.

Управляющий директор рудника был задержан сегодня по уголовному делу о нарушении требований безопасности.