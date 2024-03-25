Первая буровая установка достигла свода рудника "Пионер", в котором застряли 13 горняков

Представитель экстренных служб рассказал, что специалисты, приступившие к бурению первой скважины, оказались в горной выработке рудника "Пионер" в Амурской области, где могут пребывать 13 горняков.
"Первой буровой установкой пройдено 243 метра, пробит свод аварийного участка", — сообщил представитель экстренных служб.
Согласно его словам, технические средства зафиксировали попадание в горную выработку. В настоящее время нет данных о наличии людей внутри.
Кроме того, уже установлена первая водонепроницаемая перемычка, идет установка второй и третьей.
18 марта в 20:40 произошло обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе, что привело к тому, что 13 человек оказались под завалами. Эти люди являются сотрудниками подрядной компании, занимающейся горнопроходческими и горнокапитальными. работами, и на данный момент связь с ними утеряна.
Введен региональный режим ЧС в Амурской области. Спасатели из Кузбасса и Дальнего Востока работают на месте круглосуточно.
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