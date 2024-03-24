Без гражданства, есть дети: стали известны подробности об обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе"

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Басманный суд Москвы отправил четверых обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" под арест

1:19
Происшествия

В Басманном суде города Москвы избрана мера пресечения четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе".

Басманный суд Москвы отправил четверых обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" под арест
Фото: Telegram by Telegram-канал "Рифмы и Панчи"

В ходе заседания стали известны подробности о задержанных лицах:

  • Далерджон Мирзоев — 32 года, гражданин Таджикистана, нет регистрации на территории России, женат, четверо детей. Мирзоев не знает русского, поэтому разговаривал через переводчика.
  • Рачабализода Саидакрами Муродали — 30 лет, женат, один ребенок. Саидкрами заявил, что у него есть регистрация в РФ, но не помнит, где именно. Подозреваемый так же попросил переводчика.
  • Фаридуни Шамсутдина — 25 лет, женат, один ребенок, работал разнорабочим в Красногорске. Шамсутдин, как и остальные подозреваемые, попросил переводчика.
  • Муххамадсобир Файзов — 19 лет, холост, детей нет, работал парикмахером в Ивановской области. Его привезли в сопровождении врачей на кресле-каталке в медицинской одежде, с катетером и мочеприемником.

Трое обвиняемых признали свою вину, четвертый был не в состоянии говорить разборчиво. Суд отправил всех под арест в СИЗО до 22 мая 2024 года.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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