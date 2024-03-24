Без гражданства, есть дети: стали известны подробности об обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе"

Басманный суд Москвы отправил четверых обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" под арест

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Басманном суде города Москвы избрана мера пресечения четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе".

Фото: Telegram by Telegram-канал "Рифмы и Панчи"

В ходе заседания стали известны подробности о задержанных лицах:

Далерджон Мирзоев — 32 года, гражданин Таджикистана, нет регистрации на территории России, женат, четверо детей. Мирзоев не знает русского, поэтому разговаривал через переводчика.

— 32 года, гражданин Таджикистана, нет регистрации на территории России, женат, четверо детей. Мирзоев не знает русского, поэтому разговаривал через переводчика. Рачабализода Саидакрами Муродали — 30 лет, женат, один ребенок. Саидкрами заявил, что у него есть регистрация в РФ, но не помнит, где именно. Подозреваемый так же попросил переводчика.

— 30 лет, женат, один ребенок. Саидкрами заявил, что у него есть регистрация в РФ, но не помнит, где именно. Подозреваемый так же попросил переводчика. Фаридуни Шамсутдина — 25 лет, женат, один ребенок, работал разнорабочим в Красногорске. Шамсутдин, как и остальные подозреваемые, попросил переводчика.

— 25 лет, женат, один ребенок, работал разнорабочим в Красногорске. Шамсутдин, как и остальные подозреваемые, попросил переводчика. Муххамадсобир Файзов — 19 лет, холост, детей нет, работал парикмахером в Ивановской области. Его привезли в сопровождении врачей на кресле-каталке в медицинской одежде, с катетером и мочеприемником.

Трое обвиняемых признали свою вину, четвертый был не в состоянии говорить разборчиво. Суд отправил всех под арест в СИЗО до 22 мая 2024 года.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.