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Глава "Матерей России" Петренко: молимся о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Происшествия

Всероссийское общественное движение "Матери России" молится о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле". Об этом Pravda. Ru заявила глава движения Валентина Петренко.

Глава "Матерей России" Петренко: молимся о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Фото: ВОД "Матери России"

У каждого из нас сердце разрывается от боли и страданий…Мы молимся о погибших и пострадавших в "Крокус Сити Холле", разделяем боль утраты с родными и близкими, потерявшими своих детей и родных людей в этом жутком, бесчеловечном теракте, — говорится в сообщении, которое поступило в редакцию Pravda. Ru.

Вечером 22 марта группа террористов ворвалась в "Крокус Сити Холл" и начала расстреливать людей, пришедших на концерт группы "Пикник". В результате террористического акта, по последним данным, пострадало 182 человека, погибло 133. Под завалами концертного зала продолжают находить тела погибших.

Все исполнители этого ужасного преступления пойманы, силовые службы проводят весь необходимый комплекс мер, для того чтобы выйти на заказчика теракта.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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