Предлагают алкоголь и деньги: в Telegram провокаторы пытаются заставить россиян совершить теракты в торговых центрах

Екатерина Мизулина предупредила россиян о провокаторах, предлагающих совершить теракт за деньги

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По всей стране провокаторы активно используют мессенджеры для контакта с различными людьми, в том числе подростками, и предлагают им совершить теракты в обмен на деньги и другие блага.

Фото: flickr.com by David Whelan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так, пользователи Telegram рассказывают о том, что за готовность к теракту в крупном торговом центре Москвы им предлагается до 700 тысяч рублей.

Информацию о таких случаях подтверждает глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в официальном Telegram-канале.

Она отмечает, что провокаторы обращаются к потенциальным исполнителям с различными обещаниями, включая деньги, наркотики и алкоголь. В своих сообщениях они также угрожают, будто располагают всей информацией о своих собеседниках, что создает дополнительное давление и страх.

Мизулина призывает всех быть особенно бдительными и осторожными. Она рекомендует немедленно блокировать подобные сообщения при их получении и информировать друзей и родственников о том, что вступать в диалог с такими людьми опасно и нецелесообразно. Это важно для обеспечения безопасности себя и окружающих.