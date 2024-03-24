"Боевое братство" непричастно к теракту в Армении: организация выступила со словами осуждения произошедшего в Ереване

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Союз "Боевое братство" опроверг свою причастность к нападению на отдел полиции в Ереване

0:34
Происшествия

Союз "Боевое братство" опроверг утверждения о своей причастности к инциденту возле здания отдела полиции района Нор Норк в Ереване.

Союз "Боевое братство" опроверг свою причастность к нападению на отдел полиции в Ереване
Фото: Wikipedia by Bouarf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В заявлении организации отмечается, что "Боевое братство" не имеет никакого отношения к произошедшему и категорически осуждает любые формы террористических актов. Они подчеркивают, что будут действовать исключительно в соответствии с законом, сообщает Telegram-канал "Sputnik Армения".

Ранее сообщалось, что в Ереване вооруженные люди взорвали гранату и ворвались в здание полиции.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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