Намеренно поджигали эвакуационные выходы: стали известны новые подробности теракта в "Крокусе"

Baza: террористы целенаправленно поджигали эвакуационные выходы в "Крокусе"

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Террористы систематически поджигали эвакуационные выходы, пытаясь заблокировать людей внутри "Крокуса", сообщает "Baza".

Фото: t.me by МЧС России

Согласно данным Telegram-канала, при осмотре помещений сотрудники оперативных служб пришли к выводу, что преступники поджигали здание не произвольно, а выбирали места возле эвакуационных выходов.

Кроме того, стало известно, что вначале спасательной операции сотрудники МЧС работали совместно с СОБРом, так как существовала вероятность, что некоторые преступники остались в здании. Спецслужбы поручили спасателям собрать все обнаруженные телефоны, так как у них имелась информация о потере "мобильника" одним из террористов. Эта информация позже подтвердилась: смартфон преступника был найден.

Позже стало известно, что здание не было лишено электричества: во время тушения пожара оставался свет, работали банкоматы и система сигнализации, сообщает "Baza". К счастью, ни один из спасателей не пострадал от электрического удара.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.