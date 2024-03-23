Намеренно поджигали эвакуационные выходы: стали известны новые подробности теракта в "Крокусе"

Террористы систематически поджигали эвакуационные выходы, пытаясь заблокировать людей внутри "Крокуса", сообщает "Baza".
Согласно данным Telegram-канала, при осмотре помещений сотрудники оперативных служб пришли к выводу, что преступники поджигали здание не произвольно, а выбирали места возле эвакуационных выходов.
Кроме того, стало известно, что вначале спасательной операции сотрудники МЧС работали совместно с СОБРом, так как существовала вероятность, что некоторые преступники остались в здании. Спецслужбы поручили спасателям собрать все обнаруженные телефоны, так как у них имелась информация о потере "мобильника" одним из террористов. Эта информация позже подтвердилась: смартфон преступника был найден.
Позже стало известно, что здание не было лишено электричества: во время тушения пожара оставался свет, работали банкоматы и система сигнализации, сообщает "Baza". К счастью, ни один из спасателей не пострадал от электрического удара.
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