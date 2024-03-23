Глава Pravda.Ru призвал выяснить, кто дал террористам из "Крокуса" сертификаты о знании русского языка для получения гражданства РФ

Глава Pravda.Ru Горшенин призвал привлечь к ответственности лиц, выдавших террористам из "Крокуса" документы для гражданства РФ

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После новостей о том, что подозреваемые в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" являются гражданами РФ, появилась необходимость установить лиц, которые выдали им сертификат о знании русского языка для получения российского паспорта. Об этом заявил основатель Pravda.Ru Вадим Горшенин. Напомним, что один из подозреваемых в ходе допроса пользовался переводчиком, так как не знал русского языка.

Фото: t.me by Маргарита Симоньян, Mash

"Наше миграционное законодательство не позволяет давать гражданство лицам, не знающим государственного языка Российской Федерации. Но — дают ведь", — высказался медиаменеджер.

По его словам, получается, что на территории страны проживает большое количество людей, которые не владеют языком, не ассимилированы в культуру страны, и которые считают россиян чужаками, которых можно убивать за небольшую мзду.

"Но сейчас бы поставил вопрос жестче. С моей точки зрения, после всех допросов отловленных террористов необходимо выяснить, кто дал им свидетельства о достаточном знании русского языка для получения гражданства. И — завести уголовные дела на этих лиц о пособничестве терроризму", — добавил он.

Вадим Горшенин добавил, что аналогично сотрудникам органов внутренних дел при административном или ином задержании лиц, являющихся гражданами России, но не знающими русского языка в достаточной степени, необходимо выяснять, кто проводил им соответствующие экзамены и заводить соответствующие административные или уголовные дела.

О том, что подозреваемые были гражданами РФ сообщил Telegram-канал "112".

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Начался пожар.

По последним данным, погибли 133 человека. Минздрав Московской области опубликовал список с именами 41 погибшего. В больницы доставили более 110 человек.

Воскресенье, 24 марта, в России объявлено днём общенационального траура.

Все подробности о теракте читайте в нашем сюжете.