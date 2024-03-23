Владимир Путин обратился со специальным обращением к гражданам России

Владимир Путин назвал теракт в Подмосковье "массовым убийством"

0:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Владимир Путин обратился к гражданам Российской Федерации после теракта в Красногорске.

Фото: https://ic.pics.livejournal.com/

"Мы столкнулись с подготовленным массовым убийством наших людей".