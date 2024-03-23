"Будущего у них нет". Владимир Путин пообещал возмездие всем, кто причастен к теракту в подмосковном "Крокусе"

Путин: убийц и террористов ждет одна незавидная участь — возмездие

0:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Все террористы, устроившие бойню в концертном зале "Крокус Сити Холле", будут найдены и наказаны, заявил Владимир Путин во время телеобращения к гражданам России.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Президент РФ отметил, что всего по подозрению в организации теракта задержано 11 человек. Путин подчеркнул, что установлена связь преступников с Украиной, и добавил, что спецслужбы России работают над установлением всей пособнической базы террористов.

"Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто готовил это злодеяние, этот удар по России... Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет", — пообещал Путин.

Российский лидер также выразил соболезнования семьям погибших, и пообещал всестороннюю поддержку тем, кто пострадал при теракте.

Вечером 22 марта вооружённая группа людей ворвалась в здание КЗ "Крокус Сити Холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям, после чего в концертном зале начался сильный пожар. На данный момент сообщается о 150 погибших.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.