"Нельзя расслабляться". Начальник управления ФСБ заявил, что Запад не прекратит попытки "нагадить" России

Генерал-майор Сапунов о теракте в "Крокусе": попытки запугать Россию не прекратятся

1:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После предупреждения США о возможности терактов в России были предприняты достаточно эффективные меры, заявил Pravda.Ru генерал-майор, начальник управления ФСБ России по борьбе с международным терроризмом (2004 — 2006 гг.) Юрий Сапунов.

Фото: mosreg.ru by Правительство Московской области is licensed under public domain

"Невозможно вздрагивать и реагировать на каждый чих. Но меры были предприняты, и достаточно эффективные. Поэтому обвинять, что, допустим, кто-то не исполнил свои обязательства и обязанности, я бы не спешил. Просто здесь, наверное, причина совершенно в другом: в агрессивности намерений Запада какую-то гадость подложить России. К этому они уже давно готовы", — сказал генерал-майор.

По словам Сапунова, даже если Россия будет готова к подобным терактам на 100%, враг не прекратит попытки запугать население и навредить ему. Гражданам РФ нужно быть бдительными, а силовым структурам — эффективнее работать, подчеркнул генерал-майор.

"Я думаю, что партнеры из Америки не так щедры в посылах подобного рода и обмене информацией. Я не хотел бы голословно обвинять. Но думаю, что американцы не всегда охотно делятся той или иной информацией, мягко говоря", — прокомментировал Сапунов заявление Вашингтона о том, что он предупреждал Россию о готовящихся терактах.

Траур и соболезнования семьям погибших — это важно, однако россиянам

нужно быть более бдительными и не расслабляться, подчеркнул генерал-майор.

"Как мы бы ни говорили, специальная военная операция влияет,

довлеет над нашим житием", — подытожил собеседник Pravda.Ru.

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