Охранники "Крокуса" были первым рубежом на пути террористов, напомнили в Госдуме

Депутат Швыткин заявил, что охранники "Крокуса" не виноваты в случившемся

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин напомнил, что необходимо усилить безопасность не только на концертных площадках, но и в образовательных учреждениях.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Теракт в "Крокус Сити Холле" случился из-за сбоя в цепочке, а не из-за невыполнения охранниками своих обязанностей, убеждён политик.

Службы охраны были первым рубежом, преградой для преступников, отметил депутат.

"Понятно, что сотрудники охранных предприятий, насколько я информирован, стояли без оружия огнестрельного. Но при этом это не их вина. Они были первым рубежом, по сути дела, преградой на пути преступников и, насколько я знаю, некоторые были уничтожены, к сожалению", — сказал Швыткин.

Профильные органы и власть предпринимают все необходимые действия для предотвращения ЧП, пишет Газета.Ru.

Представитель комитета Госдумы по обороне напомнил, что в данный момент действуют меры дополнительной безопасности там, где сосредоточено наибольшее количество людей, организованы усиленные проверки на дорогах ради предотвращения повторения таких страшных террористических актов, как в подмосковном "Крокусе".