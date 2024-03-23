СК обратился к свидетелям происшествия в "Крокусе" с просьбой о предоставлении информации о террористическом акте

Следственный комитет обратился к свидетелям происшествия в "Крокус Сити Холле"

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

В Telegram-канале следственного комитета России просят граждан, присутствовавших в "Крокус сити холле" во время теракта, и свидетелей происшествия, поделиться информацией для более точного восстановления событийной картины.

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"Следственный комитет России обращается к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала "Крокус сити холл", а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий", — сказано в сообщении.

В дополнение, Следственный комитет опубликовал номера телефонов для передачи информации:

8-495-986-78-68 — для Главного следственного управления СКР;

8-495-690-25-28 — для Главного следственного управления СКР по Московской области;

8-800-100-12-60 — для Единой многоканальной линии СКР.



ФСБ вечером пятницы сообщила о произошедших стрельбе и пожаре перед концертом в "Крокус сити холле" в Красногорске. По информации СК, число погибших составляет не менее 90 человек, но это число может увеличиться.

Сообщается, что три мужчины в камуфляже без масок проникли в зал через партер. Они стреляли в людей и бросали зажигательные шашки.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru