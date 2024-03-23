Подозреваемый в теракте в "Крокусе" мужчина пришел в полицию и заявил, что весь день был с семьей в Самаре

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Один из подозреваемых с ориентировки может быть не причастен к атаке на "Крокус Сити Холл"

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Происшествия

Рустам Назаров с ориентировки полиции может быть не причастен к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", сообщает телеграм-канал "Лента дня".

Один из подозреваемых с ориентировки может быть не причастен к атаке на "Крокус Сити Холл"
Фото: Baza

Предварительно, 29-летний мужчина весь день находился дома в Самаре. Его сестра подтвердила, что Рустам ужинал с ней и родителями, после чего отвез её домой.

Мужчина рассказал, что утром увидел своё фото на ориентировках и сам пришёл в полицию. Сейчас он дает показания.

В числе подозреваемых Назаров мог оказаться, так как на него ранее был оформлен "Рено Симбол", на котором террористы пытались пересечь границу с Украиной. На момент теракта мужчина уже не являлся собственником машины, так как продал ее два года назад.

Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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