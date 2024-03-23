Террористы, осуществившие теракт в "Крокус Сити Холле" направлялись на Украину

ЦОС ФСБ: теракт в "Крокусе" был тщательно спланировал

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

ЦОС ФСБ сообщило о том, что задержанные в Брянской области четверо террористов направлялись на Украину и должны были пересечь границу в определённом квадрате в лесу, У них имелись контакты на той стороне, и их должны были встретить сообщники.

Фото: t.me by Baza

Это объясняет тот факт, почему после совершения теракта преступники выдвинулись в сторону Брянской области и границы с Украиной. Принадлежность террористов к ИГИЛ* (запрещённая группировка в РФ), или их связь с украинскими спецслужбами пока устанавливается. Однако уже фактически доказано, что теракт в "Крокусе" связан с преступниками на Украине. Касательно того, что в данном случае террористы ваххабитского толка могли выступить в союзе с украинскими спецслужбами, то этого нельзя исключать. Российские спецслужбы иногда фиксировали связь украинских неонацистов и ваххабитских группировок.

Однако для более точной информации следует ждать комментариев ФСБ.

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