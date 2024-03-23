19-летнего террориста Муххамадсобира Файзова, устроившего теракт в Крокус Сити Холле, увезли на допрос прямо из реанимации.
По данным "Базы", террорист ночью был доставлен в брянскую областную больницу. Сначала его определили в отделение пульмонологии, но оттуда он был переведен в реанимацию.
Муххамадсобиру была сделана операция, а вскоре после этого спецслужбы забрали его на допрос.
Ранее сообщалось, что Муххамадсобир Файзов пытался скрыться в лесах Брянская обалсти.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.