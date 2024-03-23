Террориста, устроившего теракт в Крокусе, прооперировали и забрали на допрос

Одного из террористов, Муххамадсобира Файзова, увезли на допрос прямо из реанимации

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

19-летнего террориста Муххамадсобира Файзова, устроившего теракт в Крокус Сити Холле, увезли на допрос прямо из реанимации.

Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По данным "Базы", террорист ночью был доставлен в брянскую областную больницу. Сначала его определили в отделение пульмонологии, но оттуда он был переведен в реанимацию.

Муххамадсобиру была сделана операция, а вскоре после этого спецслужбы забрали его на допрос.

Ранее сообщалось, что Муххамадсобир Файзов пытался скрыться в лесах Брянская обалсти.