Сергей Собянин сообщил о выплатах для пострадавших в Крокусе

Пострадавшие в "Крокус Сити Холл" получат денежные компенсации от 500 тысяч до 3 миллионов рублей

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о выделении денежных компенсаций для пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холл".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По 3 млн рублей близким погибших.

По 1 млн рублей пострадавшим, которые находятся в стационаре.

По 500 тыс. рублей пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно.

Кроме того, предоставляется финансовая поддержка как москвичам, так и иногородним, а также организация похорон погибших осуществляется за счет властей Москвы и Московской области.