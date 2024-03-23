Машину с террористами из "Крокус Сити Холла" задержали в 100 километрах от государственной границы с Украиной

Боевики, устроившие теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Красногорске, направлялись в сторону Украины, сообщает Telegram-канал МИГ России.
Белый "Рено Симбол" с четырьмя террористами был задержан в Брянской области. Машина не остановилась по требованию силовиков, которые открыли огонь по транспортному средству. Из четырех боевиков были задержаны двое, остальным удалось скрыться.
Одним из задержанных оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Как и остальные террористы, он хотел скрыться на территории Украины.
Всего на данный момент задержано 11 человек, причастных к атаке на торговый центр, сообщает ФСБ.
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