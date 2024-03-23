Президенту России доложили о задержании 11 человек, включая террористов из "Крокуса"

ФСБ задержала 11 человек, включая террористов из "Крокуса"

0:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая всех 4 террористов, прямо причастных к теракту в "Крокусе".

Фото: Wikipedia by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0

Ранее стало известно, что террористы пытались выехать на территорию Украины на Рено Симбол. В Брянской области автомобиль с террористами не остановился по требованию.