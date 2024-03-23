"Теракт готовился долго". Военный эксперт Михайлов заявил, что боевики в "Крокус Сити Холле" прошли подготовку в лагерях

Военный эксперт Михайлов: террористы, атаковавшие "Крокус Сити Холл", имели опыт боевых действий

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Террористы, атаковавшие "Крокус Сити Холл" в Красногорске, имели опыт боевой подготовки в лагерях, заявил "Абзацу" военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Это видно даже по кадрам, которые передаются. Более того, теракт готовился достаточно долго", — сказал он.

Михайлов отметил, что боевики хорошо знали здание, расположение входов и выходов. Кроме того, они понимали, что сотрудники охраны не вооружены, подчеркнул эксперт.

"Они (охранники) пытались что-то сделать, но как можно остановить людей вооруженных", — добавил Михайлов.

Ранее полиция разослала ориентировки на подозреваемых в теракте.

Теракт в подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляжной форме ворвалась в здание и открыла огонь по посетителям, после чего в торговом центре начался сильный пожар. Сообщается о десятках погибших и раненых.