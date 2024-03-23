Экстренное совещание Совета безопасности ООН по поводу теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске окончилось вынесением резолюции с осуждением теракта и призывом найти и привлечь к ответственности виновных.
Теракт в "Крокус Сити Холле" вызвал волну осуждения и негодования во всём мире, как в дружественных, так и в недружественных странах. Решительное осуждение теракта и соболезнования родным и близким выразили во всех странах — постоянных членах Совета безопасности ООН.
Не выразили соболезнования страны Прибалтики и Польша. Власти Украины заявили о своей непричастности к теракту.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.