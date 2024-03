Совет безопасности ООН осудил теракт в Подмосковье

Экстренное совещание Совета безопасности ООН по поводу теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске окончилось вынесением резолюции с осуждением теракта и призывом найти и привлечь к ответственности виновных.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic