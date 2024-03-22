Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свою благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за корректировку высказанной ранее позиции по теракту, который произошел в "Крокус Сити Холле", и за более ясное и чёткое осуждение этого акта насилия.
Офис генерального секретаря ООН также подтвердил "строжайшее" осуждение теракта.
Захарова выразила признательность Генсеку ООН за оперативное реагирование и ясное выражение позиции по данному инциденту.
"Благодарим Генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции!", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат до этого подчеркнула, что высказанное ранее сообщение офиса генерального секретаря ООН о его "опечаленности" произошедшим в "Крокус Сити Холле" не отражает реальности, так как видео с терактом вызывает ужас и шок, а не просто "печаль".
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.