Мария Захарова выразила признательность Генсеку ООН за корректировку сделанного ранее заявления о теракте

В МИД РФ выразили благодарность Генсеку ООН за то, что он исправил своё заявление о теракте в "Крокусе"

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свою благодарность генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за корректировку высказанной ранее позиции по теракту, который произошел в "Крокус Сити Холле", и за более ясное и чёткое осуждение этого акта насилия.

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Офис генерального секретаря ООН также подтвердил "строжайшее" осуждение теракта.

Захарова выразила признательность Генсеку ООН за оперативное реагирование и ясное выражение позиции по данному инциденту.

"Благодарим Генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции!", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат до этого подчеркнула, что высказанное ранее сообщение офиса генерального секретаря ООН о его "опечаленности" произошедшим в "Крокус Сити Холле" не отражает реальности, так как видео с терактом вызывает ужас и шок, а не просто "печаль".