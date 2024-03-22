"Террористы нас не запугают": руководители Pravda.Ru уверены, что ответ России на теракт в "Крокусе" будет жестким

Глава Pravda.Ru Горшенин: Россия накажет не только исполнителей, но и организаторов теракта в "Крокусе"

2:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководители Pravda.Ru Вадим Горшенин и Инна Новикова резко осудили теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Мнением они поделились в своих Telegram-каналах.

Фото: YouTube by NewsCrocusCityHall

Так, основатель председатель совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин заявил, что страшная трагедия никак не может вогнать россиян в панику. Такие события, по его словам, даже в 90-е объединяли людей.

"Не охота делать никаких выводов: я просто пошел и помолился за тех, кто остался в концертном зале, чтобы произошло чудо и они могли бы выжить. Помолился за всех пострадавших: чтобы были здоровыми. Во время такой большой скорби по такому количеству людей (и выжившие все в этом аду — тоже пострадавшие) как-то высказывать свое мнение по произошедшему неуместно, мне кажется", — написал медиаменеджер.

Журналист уверен, что Россия накажет не только исполнителей, но в первую очередь организаторов этого теракта. Подобного мнения придерживается главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова. Она отметила, что цель террористов — запугать, но это у них не получится.

"Я уверена и надеюсь, что наш ответ будет жестким. Не по безоружным гражданам, не по концертам и больницам. Но террористов надо мочить в сортире. И только так. И не сомневаюсь, что куча народу из либерального лагеря будут вопить про нашу жестокость. Ведь глава ГУР [Кирилл Буданов]* сказал, что это была не Украина, а русские почему-то обвиняют Киев. Будто слов этого пройдохи для нас достаточно. Даже если эти террористы были похожи на арабских наемников и не говорили по-русски, это все равно власти Украины и их агония", — написала Новикова.

По её словам, власти США "пропищали", что ничего не знают о теракте, хотя "зачем-то просили в начале марта своих сограждан не ходить на концерты".

"Этот кровавый теракт поможет нам уничтожить фашистов, террористов и бандеровцев", — заключила журналист.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером, 22 марта. Вооружённая группа людей в камуфляжной форме ворвалась в здание и начала огонь. Сообщается о десятках погибших и пострадавших. Согласно первой ориентировке, разыскивается белый "Рено" с номерами Тверской области, но они могут быть поддельными.

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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.