"Требует бдительности на всех уровнях": Военный эксперт Дандыкин заявил, что при организации мероприятий нужна усиленная безопасность

Военный эксперт Дандыкин обвинил руководство "Крокуса" в несоблюдении правил безопасности при организации мероприятий

2:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт дал комментарий Pradva. Ru по поводу случившегося теракта в "Крокусе".

Фото: YouTube by CBC TV

В беседе с изданием Дандыкин указал, что теракт в "Крокусе" произошел на фоне проведения СВО, и напомнил, что Россия уже сталкивалась с подобными террористическими методами в нулевых, когда шла Вторая Чеченская Кампания. Эксперт так же подчеркнул, что несмотря на слова главы ГУР Украины, причастность тех или иных структур и людей будет установлена. Главным вопросом Дандыкин назвал то, как нападавшие проникли к здание с оружием.

Эксперт указал на то, что организаторы различных мероприятий пренебрегают правилами безопасности и не соблюдают их. Несмотря на произошедшие не так давно поджоги военкоматов, релейных шкафов на ЖД путях и избирательных участков. По его словам, у организаторов подобного должно быть понимание, что такое может произойти и это требует, в том числе, и их бдительности.

Дандыкин упомянул, что на фоне случившегося могут быть отменены все мероприятия. Он так же указал, что сейчас не время для каких либо вечеринок, так как возможные инициаторы данного теракта, скорее всего, поставили на "оголтелый террор".

"Очевидно, у нас такого давно не было, исходить из того, что было. Во всяком случае, надо разбираться и как это, и что это. Естественно, город большой. Сколько и людей, и всего остального. Ведь не только обращать внимание на беспилотники, которые летят, и мы все время говорим, что летят, сбиваем, пробиваем. В том числе и эта ситуация. А Белгород? А все остальное?", — продолжает свою мысль Дандыкин.

По данным эксперта, которыми он поделился с нами, в распоряжении силовиков есть один из террористов, устроивших бойню в "Крокус Сити Холле". Дандыкин сказал о том, что силовые структуры узнают всю информацию о том, кто за этим стоял и какая конкретно группировка стоит за этим преступлением.

Дандыкин вновь указывает на то, что необходимо проявлять бдительность на всех уровнях "начиная от подъездов и заканчивая везде-везде". Эксперт подчеркнул, что без привязанности людей к этому делу спецслужбам не справится.