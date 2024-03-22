Белый "Рено" с номерами Тверской области: появились первые подробности о подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Baza: по подозрению в теракте в "Крокусе" разыскивают белый "Рено" с номерами Тверской области

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Полиция по подозрению в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" разыскивает белый "Рено" с номерами Тверской области Об этом сообщает Baza.

Фото: YouTube by CBC TV

Автомобильные номера могут быть поддельными. При остановке данной машины сотрудникам приказано соблюдать меры безопасности, отмечают журналисты.

По информации SHOT, автомобиль без номеров.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером, 22 марта. Вооруженная группа людей в камуфляжной форме ворвалась в здание и начала огонь. По разным данным, в составе группы было от трёх до 20 человек. Точные данные не известны. Сообщается о десятках погибших и пострадавших.

Последние новости о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.