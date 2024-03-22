Белый "Рено" с номерами Тверской области: появились первые подробности о подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Полиция по подозрению в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" разыскивает белый "Рено" с номерами Тверской области Об этом сообщает Baza.
Автомобильные номера могут быть поддельными. При остановке данной машины сотрудникам приказано соблюдать меры безопасности, отмечают журналисты.
По информации SHOT, автомобиль без номеров.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером, 22 марта. Вооруженная группа людей в камуфляжной форме ворвалась в здание и начала огонь. По разным данным, в составе группы было от трёх до 20 человек. Точные данные не известны. Сообщается о десятках погибших и пострадавших.
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Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.