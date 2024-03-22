Владимир Путин получает всю информацию о происходящем в Подмосковье и контролирует ситуацию

Песков: Владимир Путин получает всю информацию по теракту в "Крокус Сити Холле"

0:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил:

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания."