В МИД России ответили на заявление США о непричастности Украины к теракту в "Крокус сити холле"

Захарова: США должны были передать информацию о подготовке теракта России

0:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Белого дома о том, что Киев не причастен к теракту в "Крокус сити холле". Об этом дипломат написала в личном телеграм-канале.

Фото: council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Захарова заявила, что США не имеют оснований делать сейчас какие-либо выводы о том, кто стоит за нападением на "Крокус сити холл".

— Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне, — написала дипломат.

Представитель министерства добавила, что если Вашингтон не имеет подобных сведений, то не стоит раздавать "кому-либо индульгенции". Захарова напомнила, что причастные к атаке будут установлены российскими правоохранителями.

Напомним, нападение на "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". Как пишет "ТАСС" со ссылкой на ФСБ, 40 человек погибли, 100 получили ранения.